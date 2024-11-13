В Республике Башкортостан состоялась торжественная церемония принятия присяги учащимися полицейских классов

В Стерлитамакском городском дворце культуры прошло масштабное мероприятие, в котором приняли участие заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Айдар Зубаиров, глава администрации города Эмиль Шаймарданов, начальник отдела образования Зигангир Ишбаев, начальник Управления МВД России по городу Виктор Боёв, председатель ветеранской организации майор милиции в отставке Наиль Шакбасаров, председатель Общественного совета Алексей Дмитриев и руководящий состав Управления МВД России по г.