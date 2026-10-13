Новым внедорожником Avior для России оказался флагманский пикап. Что это за модель

Пикап Maxus Interstellar X с дизельным ДВС Avior привезёт в России флагманский пикап. Это стало известно после того, как бренд опубликовал эскизы своего ранее анонсированного «нового внедорожника для России».
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