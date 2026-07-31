СМИ2: закон о защите прав потребителей становится оружием против бизнеса

Закон о защите прав потребителей, принятый в России как гарантия справедливости для покупателей, столкнувшихся с некачественными товарами или недобросовестными услугами, в последние годы претерпел трансформацию.
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