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СМИ2: закон о защите прав потребителей становится оружием против бизнеса

СМИ2: закон о защите прав потребителей становится оружием против бизнеса

Закон о защите прав потребителей, принятый в России как гарантия справедливости для покупателей, столкнувшихся с некачественными товарами или недобросовестными услугами, в последние годы претерпел трансформацию.

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