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Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука

Карпов: «Локомотив» может потратить часть денег от трансфера Глушенкова для сохранения Миранчука

Руководство «Локомотива» планирует предложить полузащитнику Антону Миранчуку новый контракт. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, столичный клуб предложит футболисту зарплату в размере 15 млн рублей в месяц.

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