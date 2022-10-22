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Бобровский отбил 29 бросков «Тампы» из 32, потерпев 2-е поражение в сезоне при 2 победах

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32 в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:3 ОТ).

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