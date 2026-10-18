Воздушная гавань Северной столицы возвращается к работе по скорректированному расписанию. Из-за массированного налёта вражеских дронов на мегаполис в ночь на воскресенье, 18 октября, в петербургском аэропорту произошёл масштабный сбой: задержано свыше пяти десятков рейсов, ещё 26 вылетов отменены.
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