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Стариков раскритиковал военную моду на беспилотники 

Стариков раскритиковал военную моду на беспилотники 

На Украине сейчас мода на беспилотники, которая идет в ущерб требованиям военной науки. Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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