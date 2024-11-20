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«Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

«Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон предрек гибель США из-за разрешения президента Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России и назвал американского лидера «хромой уткой».

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