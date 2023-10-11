Говард Дэвид Джонсон - американский иллюстратор

Говард Дэвид Джонсон (родился 2 сентября 1954 года) - американский фотореалист, иллюстратор (рисовальщик, живописец, цифровой художник), работает в различных смешанных техниках, начиная от холста маслом и заканчивая цифровыми носителями.
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