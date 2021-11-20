В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно.
Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно.
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