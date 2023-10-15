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В Холмском районе погиб 66-летний водитель квадроцикла Green Camel

В Холмском районе погиб 66-летний водитель квадроцикла Green Camel

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября в 19:20 на 487 километре автодороги Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки – Невель на территории Холмского р .

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