В Холмском районе погиб 66-летний водитель квадроцикла Green Camel

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября в 19:20 на 487 километре автодороги Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки – Невель на территории Холмского р .
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