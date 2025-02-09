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Царьград

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"Профессиональному украинцу" остаётся только ныть. Что стало с Ковтуном за 3 года без России?

"Профессиональному украинцу" остаётся только ныть. Что стало с Ковтуном за 3 года без России?

Когда-то украинский политолог Вячеслав Ковтун был настоящей звездой российского ТВ. Однако вот уже почти три года его не видно и не слышно.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Чупа-чупса обсосали и выкинули палочку из-под него....
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16 час.
ЛГ
Любовь Гришук
Зато ВАСЫЛЬ (Василий Вакаров) до сих пор приглашаемый на политшоу у Киселева. Чешет обтекаемыми фразами, ничего не значащими, тупыми...Тоже уже в Москве обосновался!?
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16 час.
ВН
Владимир Несмеев
И носит его ветер перемен на просторах Гуляй поля....
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16 час.
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