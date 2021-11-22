На Украине похвастались срывом запуска «Северного потока — 2»

Проблемы, связанные с запуском "Северного потока – 2", являются заслугой украинской администрации. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, сообщивший о том, что задержка ввода магистрали вызвана усилиями официального Киева.