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На Украине похвастались срывом запуска «Северного потока — 2»

На Украине похвастались срывом запуска «Северного потока — 2»

Проблемы, связанные с запуском "Северного потока – 2", являются заслугой украинской администрации. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, сообщивший о том, что задержка ввода магистрали вызвана усилиями официального Киева.

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