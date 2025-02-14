Полицейские Бурятии приняли участие в совещании на тему противодействия кибермошенникам

Вчера в с. Петропаловка Джидинского района в преддверии открытия церемонии XVII республиканских зимних сельских игр состоялось совещание с участием начальника УБК МВД Бурятии Бато Базаржаповым и главами муниципальных образований, а также депутатами Народного Хурала Бурятии.