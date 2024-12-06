Военное положение в Южной Корее. Что вообще происходит? Как ближайший партнёр США пришел к своей «цветной революции»?

Мы как-то привыкли, что если где и начинаются народные волнения с танками, вводом войск и даже демонстративными полётами армейской авиации, то это обязательно противники Соединенных Штатов и Западного блока.
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