Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате

Эксперт отметил, что это очень важно для сохранения реальной покупательной способности Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, что в ноябре работники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат индексацию зарплаты в 5,5%.
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