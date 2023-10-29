Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате

Эксперт отметил, что это очень важно для сохранения реальной покупательной способности Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, что в ноябре работники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат индексацию зарплаты в 5,5%.