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Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате

Миллионы граждан в России в ноябре получат прибавку к зарплате

Эксперт отметил, что это очень важно для сохранения реальной покупательной способности Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, что в ноябре работники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат индексацию зарплаты в 5,5%.

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Комментарии
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Михаил Степанченко
Вот теперь то бюджетники разгуляютя  на все 5,5%. Это же &quot;шумашедшие&quot; деньги! 😊😊😊
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3 д.

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