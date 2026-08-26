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Нижегородская правда

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НКО Нижегородской области могут подать заявки на конкурс грантов 2027

НКО Нижегородской области могут подать заявки на конкурс грантов 2027

С 1 сентября по 15 октября 2026 года социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) смогут подать заявки на участие в первом конкурсе 2027 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

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