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"Вторжение в Курскую область стало вызовом": Северная Корея вместе с Россией восстанавливает справедливость -Пак Ен Ир

"Вторжение в Курскую область стало вызовом": Северная Корея вместе с Россией восстанавливает справедливость -Пак Ен Ир

БлокнотРУ Пхеньян назвал вторжение в Курскую область вызовом содружеству КНДР и России Надо было восстанавливать справедливость – именно так объяснил генерал Корейской народной армии КНДР Пак Ен Ир участие своих бойцов в боях за освобождение Курской области.

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вЕ
владимир Евстигнеев
Братушки оказались НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА
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