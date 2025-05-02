БлокнотРУ Пхеньян назвал вторжение в Курскую область вызовом содружеству КНДР и России Надо было восстанавливать справедливость – именно так объяснил генерал Корейской народной армии КНДР Пак Ен Ир участие своих бойцов в боях за освобождение Курской области.
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