БлокнотРУ Пхеньян назвал вторжение в Курскую область вызовом содружеству КНДР и России Надо было восстанавливать справедливость – именно так объяснил генерал Корейской народной армии КНДР Пак Ен Ир участие своих бойцов в боях за освобождение Курской области.