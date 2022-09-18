Медвежий угол

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Это будут не просто наемники, а реально очень мотивированные воины

Это будут не просто наемники, а реально очень мотивированные воины

Кроме шуток, а ведь пришло время по-новому посмотреть на КНДР.   Северная Корея полностью поддержала спецоперацию России на Украине.

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