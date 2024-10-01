Задержанный в ЛНР за передачу сведений о ВС России СБУ украинец попал на видео

В Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ России показала видео с задержанным за шпионаж украинцем. Соответствующие кадры опубликовало Первое информационное агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z» в своем Telegram-канале.
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