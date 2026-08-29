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Отчетность «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие 2026 года воодушевила российский рынок акций

Отчетность «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие 2026 года воодушевила российский рынок акций

Российский фондовый рынок к концу недели продемонстрировал умеренную положительную динамику, зафиксировавшись вблизи ключевого уровня 2100 пунктов по индексу МосБиржи.

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