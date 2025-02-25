Наряд блогерши с имитацией крови на интимных частях тела вызвал споры в сети

Популярная австралийская блогерша Картин Маллан снялась в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 487 тысяч подписчиков.