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Царьград

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Росстат: Оборот розничной торговли в июле 2026 года вырос на 5,3%

Росстат: Оборот розничной торговли в июле 2026 года вырос на 5,3%

В июле 2026 года розничная торговля в России увеличилась на 5,3%, достигнув 6,04 трлн рублей. Весь период с января по июль показал рост на 5,4%, составив 38,3 трлн рублей.

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