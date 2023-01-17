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В Ленобласти встал вопрос поиска инвестора для «Новой Швейцарии»

В Ленобласти встал вопрос поиска инвестора для «Новой Швейцарии»

Вопрос поиска инвестора для завершения строительства жилищного комплекса «Новая Швейцария» на Советской улице во Всеволожске в Ленинградской области был поднят на заседании регионального правительства 17 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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