В Ленобласти встал вопрос поиска инвестора для «Новой Швейцарии»

Вопрос поиска инвестора для завершения строительства жилищного комплекса «Новая Швейцария» на Советской улице во Всеволожске в Ленинградской области был поднят на заседании регионального правительства 17 января, сообщает пресс-служба ведомства.
Вопрос поиска инвестора для завершения строительства жилищного комплекса «Новая Швейцария» на Советской улице во Всеволожске в Ленинградской области был поднят на заседании регионального правительства 17 января, сообщает пресс-служба ведомства.
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