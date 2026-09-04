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Казан, Бөгелмә һәм Түбән Кама аэропортларында вакытлыча чикләүләр кертелде

Бөгелмә, Казан һәм Түбән Кама аэропортларында һава судноларын кабул итүгә һәм чыгаруга вакытлыча чикләүләр кертелгән, дип хәбәр итә Росавиация.

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