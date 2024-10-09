В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение о том, что введение 13-й пенсии может стать эффективным инструментом для увеличения финансовых средств пенсионеров.
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