В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение о том, что введение 13-й пенсии может стать эффективным инструментом для увеличения финансовых средств пенсионеров.