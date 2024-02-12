Бывший врач Белого дома: у Байдена «серьёзные проблемы» с умственным здоровьем

Нашумевший доклад спецпрокурора Минюста США Роберта Хёра, который заключил, что у Джо Байдена «плохая память», лишь подтвердил то, что и так знали многие американцы, уверен член палаты представителей США и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.
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