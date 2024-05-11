В России создали универсальную гусеничную платформу для выполнения боевых задач

Российские инженеры разработали универсальную гусеничную платформу "Импульс-М", которая может выполнять боевые и транспортные задачи, ее прототип уже прошел апробацию в зоне спецоперации, сообщают "Известия" со ссылкой на IT-компанию "Гумич РТК".