В России создали универсальную гусеничную платформу для выполнения боевых задач

Российские инженеры разработали универсальную гусеничную платформу "Импульс-М", которая может выполнять боевые и транспортные задачи, ее прототип уже прошел апробацию в зоне спецоперации, сообщают "Известия" со ссылкой на IT-компанию "Гумич РТК".
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