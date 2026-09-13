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Пронедра

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На Украине заявили о готовности к баллистическому удару по России

На Украине заявили о готовности к баллистическому удару по России

Украина может в ближайшие недели получить возможность нанести удар по территории России с использованием новой баллистической ракеты FP-7.

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