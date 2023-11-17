В России черный BMW влетел в ждавших автобус людей и попал на видео

В Калининграде легковой автомобиль влетел в автобусную остановку и попал на видео. На кадрах BMW черного цвета, стоявший на краю проезжей части, срывается с места, пересекает по диагонали перекресток, выезжает на тротуар и таранит остановку.
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