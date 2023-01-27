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Страны Запада поставят танки Украине: что изменит их появление на поле боя

Страны Запада поставят танки Украине: что изменит их появление на поле боя

Много или мало? Сто танков – это серьезная цифра? – Это серьезно, если их применить концентрированно в составе одного из трех армейских корпусов, которые Запад формирует для Украины, – делится мнением с Metro военный аналитик Владимир Прохватилов.

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