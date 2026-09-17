🚰 Часть Крыма сегодня временно останется без воды По информации предприятия «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами сегодня будет ограничено водоснабжение: 🔵 Бахчисарайский филиал — село Долинное: ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым