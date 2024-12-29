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Рууд о помолвке: «Однозначно главное достижение уходящего года»

Рууд о помолвке: «Однозначно главное достижение уходящего года»

Он обыграл Томаша Махача 7:6(8), 5:7, 6:4, но в итоге Норвегия уступила Чехии 1:2. – Это было не самое длинное межсезонье.

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