Под физическим давлением. Мария Захарова — о дипломатическом фронте СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила стенд «Аргументов и фактов» на ПМЭФ и рассказала о вызовах, которые сегодня Запад бросает России, и задачах, решаемых нашими дипломатами порой в условиях, приближённых к фронтовым.