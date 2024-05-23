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Спички - не игрушка

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МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Николай БОЛЬШАКОВ Наступление ВС России в Харьковской области активизировало действия местного подполья, которое многочисленно, особенно в самом Харькове, где среди жителей много пророссийски настроенных жителей, несмотря на годы украинской пропаганды.

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