30 дней до депортации: почему «ценная рабочая сила» внезапно вспомнила о своей Родине

В миграционных чатах началась паника, и цифры в отчётах чиновников говорят сами за себя. По официальным данным миграционного агентства Узбекистана, только за две недели сентября Россию по собственной воле покинули 100 тысяч их граждан.
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