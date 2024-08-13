«Главный вирусолог ФРГ» оправдал антиковидые меры и ждет новую пандемию

Наука во время эпидемии COVID-19 была несколько высокомерной, а некоторые СМИ предоставляли слово экспертам, которые выражали некомпетентное мнение, заявил руководитель отдела вирусологии Берлинской университетской клиники «Шарите» Кристиан Дростен 10 августа в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
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