«Главный вирусолог ФРГ» оправдал антиковидые меры и ждет новую пандемию

Наука во время эпидемии COVID-19 была несколько высокомерной, а некоторые СМИ предоставляли слово экспертам, которые выражали некомпетентное мнение, заявил руководитель отдела вирусологии Берлинской университетской клиники «Шарите» Кристиан Дростен 10 августа в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.