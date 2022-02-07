Аргументы недели

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Женские сборные России и Канады по хоккею играют на Олимпиаде в медицинских масках

Начало матча женских сборных России и Канады по хоккею в рамках Олимпийских игр задержалось на час. Поводом являлась претензия канадских спортсменок по срокам сдачи россиянками тестов на COVID-19.

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