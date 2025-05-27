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"Забетонировать и забыть!": Финны просят открыть графины, но русские против

"Забетонировать и забыть!": Финны просят открыть графины, но русские против

Пока в Финляндии просят открыть границу с Россией, жители нашей страны высказываются категорично.Финляндия, которая закрыла все автомобильные КПП на границе с Россией в 2023 году, теперь просит открыть границу.

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