"Забетонировать и забыть!": Финны просят открыть графины, но русские против

Пока в Финляндии просят открыть границу с Россией, жители нашей страны высказываются категорично.Финляндия, которая закрыла все автомобильные КПП на границе с Россией в 2023 году, теперь просит открыть границу.
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