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Тверской завод модернизировал производство деталей для вагонов

Тверской завод модернизировал производство деталей для вагонов

Тверской завод модернизировал производство деталей для пассажирских вагонов нового поколения.  Компания «КСК Металлкомплект» завершает техническое перевооружение трёх площадок в Твери и Торжке при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

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