Тверской завод модернизировал производство деталей для вагонов

Тверской завод модернизировал производство деталей для пассажирских вагонов нового поколения. Компания «КСК Металлкомплект» завершает техническое перевооружение трёх площадок в Твери и Торжке при поддержке федерального Фонда развития промышленности.
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