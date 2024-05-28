Минобороны Японии: пуск спутника-шпиона КНДР завершился неудачей

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил о неудачном пуске спутника Северной Кореи.«При комплексном учёте информации мы считаем, что была попытка запуска спутника и что она была неудачно», — сказал он журналистам.
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