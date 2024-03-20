Эвакуация детей и продуктовые наборы. Гладков рассказал о решениях Оперштаба в связи с обстрелом региона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях Оперативного штаба по дополнительным мерам безопасности населения из-за постоянных обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.
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