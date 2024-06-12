Стометровая лента цветов флага развернулась в Иваново

Стометровая лента цветов флага развернулась в ИвановоАктивисты Молодой Гвардии развернули стометровую ленту триколор цветов флага Российской Федерации в форме буквы Z на площади у Дворца игровых видов спорта сегодня, в День России.
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