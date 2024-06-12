НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Стометровая лента цветов флага развернулась в Иваново

Стометровая лента цветов флага развернулась в Иваново

Стометровая лента цветов флага развернулась в ИвановоАктивисты Молодой Гвардии развернули стометровую ленту триколор цветов флага Российской Федерации в форме буквы Z на площади у Дворца игровых видов спорта сегодня, в День России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх