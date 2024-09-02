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Охлобыстин рассказал о свадьбе третьей дочери

Охлобыстин рассказал о свадьбе третьей дочери

Популярный актер Иван Охлобыстин поделился радостной новостью: его дочь Варвара скоро выйдет замуж. Многодетный отец рассказал в своем Telegram-канале, что он обучал своих дочерей единоборствам, чтобы они могли постоять за себя.

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