Охлобыстин рассказал о свадьбе третьей дочери

Популярный актер Иван Охлобыстин поделился радостной новостью: его дочь Варвара скоро выйдет замуж. Многодетный отец рассказал в своем Telegram-канале, что он обучал своих дочерей единоборствам, чтобы они могли постоять за себя.
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