Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили

Материал 2013 годаПравнук Иосифа Сталина – художник и общественный деятель Яков Джугашвили – в эсклюзивном интервью интернет-изданию “Глагол” рассказал, почему продолжит бороться за правду о своём великом прадеде, заявив прямо: Коба нужен нам и сегодня.