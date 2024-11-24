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Мы из Советского Союза

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Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили

Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили

Материал 2013 годаПравнук Иосифа Сталина – художник и общественный деятель Яков Джугашвили – в эсклюзивном интервью интернет-изданию “Глагол” рассказал, почему продолжит бороться за правду о своём великом прадеде, заявив прямо: Коба нужен нам и сегодня.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Умнейший  потомок Великого Человека.
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12 час.
Лариса Голубицкая
Молодец внук!!!!!!!!!!
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11 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Почитайте: полезно!
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6 час.

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