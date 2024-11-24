Материал 2013 годаПравнук Иосифа Сталина – художник и общественный деятель Яков Джугашвили – в эсклюзивном интервью интернет-изданию “Глагол” рассказал, почему продолжит бороться за правду о своём великом прадеде, заявив прямо: Коба нужен нам и сегодня.
Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Умнейший потомок Великого Человека.
Ответить
12 час.
Лариса Голубицкая
Молодец внук!!!!!!!!!!
Ответить
11 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Почитайте: полезно!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии