Никишин за 20 игр в СКА набрал больше очков, чем за весь сезон в «Спартаке»

Александр Никишин набрал больше очков в 20 матчах за СКА, чем за 49 игр в «Спартаке». 21-летний защитник питерского клуба улучшил личный рекорд результативности, доведя количество набранных очков до 15 (3+12) всего за 20 игр сезона.