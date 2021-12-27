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Нападающий «Авангарда» Шевченко о шайбе в ворота «Йокерита»: «Надеюсь, сейчас тяжелый груз спадет с меня и дальше все пойдет лучше»

Казахстанский форвард «Авангарда» Дмитрий Шевченко прокомментировал исход матча против «Йокерита» (5:1), а также поделился эмоциями после первой заброшенной шайбы за омский клуб.

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