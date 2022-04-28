Антоніуї Гутерріш у Бородянці, Україна. 28 квітня 2022р. Генсек ООН у Києві: пошук шляхів евакуації цивільних осіб з Маріуполя триває Генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустрічі з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, на яких обговорив низку гуманітарних питань, та ситуацію в Маріуполі КИЇВ – Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш […] Сообщение Генсек ООН у Києві: пошук шляхів евакуації цивільних осіб із Маріуполя триває появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.