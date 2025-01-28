«Манчестер Юнайтед» повысит до 36-37 млн евро предложение по Доргу. «Лечче» близок к продаже 20-летнего защитника

Манкунианский клуб увеличит предложение по 20-летнему защитнику до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.
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