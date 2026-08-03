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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Костылева: «Готовлю тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной»

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева поделилась ожиданиями от первого международного старта в карьере.

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